افتتاح كلية الفنون التطبيقية.. رئيس جامعة طنطا: نقدم حزمة كبيرة من البرامج التعليمية

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، آخر استعدادات العام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة.

وقال محمود زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"نقدم حزمة كبيرة من برامج تعيمية جديدية ".

وأضاف محمود زكي:" سيتم افتتاح كلية الفنون التطبيقية وبها 3 برامج لدعم صناعة الغزل والنسيج ".

وتابع محمود زكي :" جامعة طنطا قريبة من المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج ".

وأكمل محمود زكي:" جامعة طنطا بها 15 كلية ومعهد للتمريض وإجمالي عدد طلاب الجامعة 135 الف طالب ونستقبل كل عام حوالي 25 ألف طالب ".

ولفت محمود زكي:" جامعة طنطا تقدم 19 برنامج تعليمي جديد للدراسات العليا ومنها برامج دولية متخصصة تمنح شهادات مزدوجة معتمدة من جامعة طنطا وجامعة إنجليزية ".