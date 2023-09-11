رئيس جامعة طنطا: أطلقنا 24 قافلة لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إطلاق قافلة طبية إلى محافظة شمال سيناء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، موضحا أن القافلة تبدأ غدا فى تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين وتستمر على مدار يومين.

وأوضح “ذكي”، أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف العلاج بالمجان لتحقيق جودة الحياة للمواطنين وفقا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ونوه رئيس الجامعة بأن هذه القافلة هي الرابعة والعشرين من قوافل الجامعة الطبية التى يتم اطلاقها خارج محافظة الغربية لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات الحدودية، مشيراً إلى حرصه على لقاء الفريق الطبي المشارك بالقافلة قبل سفرها ووجه بتقديم الرعاية الطبية بأعلى جودة للمرضى فى شمال سيناء وصرف الدواء اللازم للحالات.