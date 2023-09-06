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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شابين في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «طنطا - المحلة»

إسعاف لنقل الضحايا
إسعاف لنقل الضحايا

لقي شابان مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - المحلة، في محافظة الغربية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام.

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رئيس جامعة طنطا يعلق على واقعة الرقص في حفلات التخرج

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق طنطا - المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين مصرع شابين في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طنطا - المحلة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى العام.

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وتم رفع آثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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