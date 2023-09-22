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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خطاب نتنياهو.. رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى ملك السعودية وولي العهد

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة، رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة ذكرى يوم إعلان المملكة العربية السعودية.

وهنأ "أبو مازن" في رسالته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم إعلان المملكة العربية السعودية قائلا: "يطيب لنا أن نبعث لكم، ومن خلالكم للحكومة وشعب السعودي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي بأسمى عبارات التهاني الأخوية، بحلول اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي تحتفلون فيه بذكرى إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "وفا".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نشارككم السعادة بهذه المناسبة الوطنية، التي تحمل شعار "نحلم ونحقق"، لندعو الله عز وجل، أن تعود عليكم وأنتم في أتم الصحة والسعادة، وباستمرار التوفيق والنجاح في قيادة المملكة وشعبها الشقيق، نحو المزيد من التقدم والرخاء، ومواصلة تعزيز مكانتها الرائدة والفاعلة إقليميا ودوليا، والوقوف إلى جانب قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها قضية شعبنا التي تولونها دعمكم التاريخي، طيلة عقود نضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله".

وبعث الرئيس محمود عباس، برسالة أخرى إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لذات المناسبة.

وأشاد في برقيته لولي العهد السعودي، بدور المملكة الرائد على الساحتين الإقليمية والدولية، وبمسيرة نهضتها وتنميتها، المشهود لها، وبانشغالكم الدائم بقضايا أمتنا، وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الذي تولونه جل اهتمامكم.

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة في الأمم المتحدة، بشأن تطورات عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، حيث أوضح أن تل أبيب على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق "الفيتو" على العلاقات الإسرائيلية- العربية.

ورد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على نتنياهو بالقول إنه "لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضا الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

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