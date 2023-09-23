لو مسافر.. نصائح مهمة قبل التحرك بالسيارة

يتطلب السفر لمسافات طويلة بالسيارة، الأخذ بعدة احتياطات ضرورية؛ لتلافي حدوث أمور غير متوقعة قد تؤثر بالسلب على سلامة السائق ومن معه.

نصائح مهمة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

- يجب فحص زيت المحرك، والتأكد من عدم وجود نقصان به، والتأكد من لزوجته، مع الحرص على تغييره في الوقت المحدد له، هو وفلتر الزيت.

- يجب فحص مياه التبريد والتأكد من أنها في المستوى المطلوب في قربة المياه بدون زيادة ولا نقصان.

- فحص البطارية والمكيف، خاصة عند السير في طرق صحراوية خلال فصل الصيف.

- يجب التأكد من وجود صندوق الأدوات بالسيارة لتسهيل التعامل مع الأعطال الطارئة.

- فحص إطارات السيارة والتأكد من ضغطها، والحرص على أن تكون دائماً في الضغط المحدد لها.

- الإطارات والتأكد من عدم وجود أي أضرار به قد تعرضه للانفجار لسبب ارتفاع الحرارة أو خشونة الطريق.

- احرص على اصطحاب إطار احتياطي معك.

- فحص مصابيح السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار بها.

- فحص فرامل السيارة عبر إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب.