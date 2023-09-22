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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصيف مكمل 7 أيام زيادة.. مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

مستشار وزير الزراعة
مستشار وزير الزراعة

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن فصل الخريف يبدأ غدا، واليوم ينتهي فصل الصيف في مصر بشكل رسمي، وبسبب تغير المناخ؛ أصبح هناك تداخل بين الفصول، إذ أن فصل الخريف من المفترض أن يكون فصلا انتقاليا من رفع درجات الحرارة تدريجيا، ثم إلى انخافض ثم إلى برودة الشتاء، وهذا أمر طبيعي إذ أن الكائنات الحية تحتاج إلى التدرج في حالة الطقس

مستشار وزير الزراعة يفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس 

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة الأولى، أن فصل الخريف فصل مميز عن باقي فصول السنة المناخية بشكل معين، إذ أن الشمس تتحرك ظاهريًا نهاية الجنوب، والشمس ستبدأ تتعامد تماما على أطراف الكرة الأرضية على خط الاستواء، وسيكون هناك تساوٍ تام بين الليل والنهار. 

وتابع مستشار وزير الزراعة، أن المواطنين سيشعرون بانكسار ارتفاع درجات الحرارة ليلا، ومن المتوقع أن يمتد الصيف هذا الأسبوع، وهو أمر من التغيرات المناخية أن تتداخل الفصول نوعا ما في بعضها البعض. 

مستشار وزير الزراعة ينصح بتأجيل زراعة المحاصيل الشتوية للأسبوع المقبل 

وأردف، أن النصف الثاني من فصل الخريف سيكون الطقس فيه دافئا في النهار بشكل شبه صيفي، ومع فترات الليل سيكون هناك انكسار في درجات الحرارة، خاصة وأن بعض المواطنين معتادين أن يرتدوا ملابس صيفية في النهار والليل، مشيرا إلى انه يجب أن يكون هناك فصل تام بين ملابس النهار وملابس الليل بعد شهر من الآن. 

وأشار إلى أن الأسبوع الحالي ستكون درجات الحرارة مرتفعة، وستصل إلى 37 درجة مئوية في القاهرة، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية، مما أدى إلى تدخل غريب بين الفصول. 

ولفت إلى أنه ينصح بأن يتم تأجيل زراعة أي محاصيل شتوية لمدة أسبوع حتى تنكسر ارتفاع درجات الحرارة في الصباح وتنخفض درجات الحرارة، ويتم تأجيل تلك الأمور إلى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن موقع مصر الجغرافي لا يؤهلها لأي شكل عنيف من التغيرات المناخية التي تحدث في بعض الأماكن، وأقربها ليبيا، "الحمد لله معندناش ولا سيول ولا فيضانات ولا أي حاجة". 

مستشار وزير الزراعة درجات الحرارة حالة الطقس قناة الأولى فصل الخريف

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