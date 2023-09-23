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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: تسويق الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات بالتعاون مع البنك الأهلي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 عقدت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لبحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون المُوقع بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، و أحمد حامد نائب رئيس قطاع أمناء الاستثمار بالبنك وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

حيث أكدت على سرعة حصر وتحديد مواقع كافة الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية، لتسويق وترويج هذه المشروعات بالتنسيق مع البنك، كفرص استثمارية متاحة، مع تحديد عوامل الجذب من بنية تحتية وخدمات. مشيرةً إلى أن البروتوكول يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة وتعزيز الاستفادة والعائد من المقومات التي تمتلكها المحافظة.

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كما يهدف البروتوكول إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعملاء المستفيدين من تخصيص الأراضي المطروحة من قِبل المحافظة؛ لتنفيذ مشروعاتهم و توفير الخدمات الفنية واللوجستية للمشروعات المستهدفة. بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل.

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