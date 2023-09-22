محافظ الوادي الجديد: استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارجة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه يجري استمرار العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي ٢٥ يناير، البالغ عددهم ٧٠٠ عميل حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المُغذي للقطاع.

وأوضح المحافظ أن تم الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال بلغت أكثر من ١٠٠ كم، والتي تضمنت أحياء البلد القديمة و السبط البحري و السبط الشرقي والمجاهدين والبري و أرض السلام وطريق الداخلة، كما يجري حاليًاالعمل بالقطاع الذي يضم أحياء الزراعيين والأمل والبلوكات السكنية بالمنطقة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تحويل ٦٨٠٠ ‪عميل بالمدينة، بالإضافة إلى تحويل اكثر من ٣٢٥ سيارة..