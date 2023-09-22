عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر وتوفير معدات إطفاء حرائق داخل حظائر الماشية للحد من الحرائق وإهدار الممتلكات العامة والخاصة؛ وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس القرى وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة تأكيدا على الحد من ظاهرة إنتشار الحرائق المتكررة والتى تتسبب فى إلحاق الخسائر الكبيرة للمزارعين وتزيد من تلوث البيئة وتدمر الثروة الحيوانية والزراعية.

وشدد محافظ الوادى الجديد على ضرورة التزام المزارعين بالتخلص الأمن من مخلفات النخيل وعدم إلقائها وسط الزراعات وعلى جوانب الطرق والتنسيق مع الإدارات الزراعية حيث جرى توجيه جميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين بهدف مكافحة حرائق النخيل.

محافظ الوادي الجديد: دعم قطاع كهرباء الفرافرة بتكلفة 74 مليون جنيه



وأشار المحافظ إلى أنه تقرر منع قيام أي مزارع بالاحتفاظ بالمخلفات الزراعية داخل الحقول، واستكمال خطة نقل جميع حظائر الماشية إلى خارج الكتلة السكنية والالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة بكل دقة وصرامة.

ادارة الحماية المدنية 4 مليون جنيه الحقول الثروة الحيوانية الحد اللواء دكتور محمد الزملوط الكتلة السكنية السكنية الزراعى الخسائر الكبيرة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

انطلاق برنامج تدريب TOT المستوى التمهيدي بجامعة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

استثنائي.. عبدالله السعيد يفك الشراكة مع نجم الترسانة بهدافي الدوري التاريخيين

حدث تاريخي.. مجلس النواب الهندي يصوت علي تخصيص ثلث مقاعده للنساء

بعد واشنطن... زيلينسكي في أول زيارة إلى كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

كوريا الجنوبية تقر قوانين جديدة لحماية المعلمين من أولياء الأمور والطلاب

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

مفتي الجمهورية: يجب الاجتهاد لإصدار الحكم الشرعي في الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ