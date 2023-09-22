محافظ الوادى الجديد يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل المزارع والحظائر وتوفير معدات إطفاء حرائق داخل حظائر الماشية للحد من الحرائق وإهدار الممتلكات العامة والخاصة؛ وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس القرى وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة تأكيدا على الحد من ظاهرة إنتشار الحرائق المتكررة والتى تتسبب فى إلحاق الخسائر الكبيرة للمزارعين وتزيد من تلوث البيئة وتدمر الثروة الحيوانية والزراعية.



وشدد محافظ الوادى الجديد على ضرورة التزام المزارعين بالتخلص الأمن من مخلفات النخيل وعدم إلقائها وسط الزراعات وعلى جوانب الطرق والتنسيق مع الإدارات الزراعية حيث جرى توجيه جميع رؤساء المراكز والقرى بمنع المزارعين من التخلص من المخلفات الزراعية داخل الحقول والمزارع وتحرير محاضر للمخالفين بهدف مكافحة حرائق النخيل.





وأشار المحافظ إلى أنه تقرر منع قيام أي مزارع بالاحتفاظ بالمخلفات الزراعية داخل الحقول، واستكمال خطة نقل جميع حظائر الماشية إلى خارج الكتلة السكنية والالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة بكل دقة وصرامة.