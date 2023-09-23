تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة .. النتيجة من هنا

يتابع طلاب الثانوية العامة حتى نهاية اليوم التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة بعد غلق تقليل الاغتراب بثلاثة أيام بحد أقصى.

يتم التسجيل لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه تم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من الأحد الماضي الموافق 17 سبتمبر 2023، واستمرت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.