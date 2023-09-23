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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من وراء إزالة صور مرتضى منصور من جدران الزمالك.. مفاجأة مدوية

ازالة صور مرتضى منصور
ازالة صور مرتضى منصور

رد عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، على سؤال بشأن من يقف وراء إزالة صور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم بالفعل مؤخرا. 

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وأضاف عماد البناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن مرتضى منصور رمز من رموز نادي الزمالك، وبعض المرشحين يريدون عمل لافتات لهم على جدران النادي، متابعا أن اللجنة الثلاثية عقدت اجتماع لهذا الأمر. 


وتابع عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية اتخذت قرارا بهذا الأمر، وتم ازالة صور مرتضى منصور، ووضع صور النادي وشعاره، مستدركا أن مرتضى منصور رمز من رموز النادي وله كل التقدير. 

ازالة صور مرتضى منصور من جدران نادي الزمالك 


وفي السياق نفسه أشار عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إلى أن فكرة عودة صور مرتضى منصور مرة أخرى متروكة لرئيس النادي الذي سيتم انتخابه مستقبلا. 

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