تعليق غير متوقع من عمرو أديب على أداء الزمالك أمام بيراميدز

علق الاعلامي عمرو أديب، على أداء نادي لاعبي نادي الزمالك في أول لقاء في بطولة الدوري العام أمام نادي بيراميدز.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن نادي الزمالك في محنة حقيقية ويحتاج العودة إلى سابق عهده، لافتا إلى أن المباراة الأخيرة لنادي الزمالك تشير إلى أهمية عودة الزمالك السابق عهده.

الزمالك وبيراميدز في الدوري



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، : نتمنى عودة نادي الزمالك وتحقيق الفوز في كل مباراة وتقديم أداء يليق بهذا النادي العريق في كل البطولات التي يشارك فيها.

