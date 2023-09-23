سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

أثارت سيدة سويسرية الكثير من الجدل عبر مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء قيامها بموقف غير متوقع حيث طلبت من موظفي المطعم القيام بحركة اعتبرها البعض تعد غريبة إلا أنهم وصفوها بموقف يعبر عن طيبتها .

أثارت السيدة الجدل بقيامها بطلب تناول طبق من السلطعون وذلك بسعر 210 دولار وذلك من مطعم Gente di Mare للمأكولات البحرية، ثم قامت بأسقاطه في البحر قبل أن يتمكن الطهاة من القيام بطهيه.

وقال أصحاب المطعم، لوسائل الإعلام المحلية ، إن المرأة قد داعبت هذا النوع من القشريات بلطف وذلك قبل قيامها بإطلاق سراحها وهو ما قد ظهر في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.أنها قد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل طيب والرفق بالحيوانات.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي

https://www.instagram.com/reel/CxdSPK-Oy99/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d57e6e63-d0db-4105-a230-0ea2ec11e7ef