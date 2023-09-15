أمام كلية للبنات.. مقطع فيديو لمواطن ينام فوق الرصيف لسبب غير متوقع بالسعودية

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “ إكس” جدلا واسعا ليحظى بملايين المشاهدات في السعودية .

وقد ظهر في مقطع الفيديو مواطنا ينام فوق الرصيف وذلك على أحد الطرق أمام كلية للبنات.

على الجانب الآخر وفقا للمقطع قد كان الرجل ينتظر خروج ابنته من الكلية، وأثار المقطع انقساما وذلك ما بين متأثر لما قام به الأب وحرصه على انتظار ابنته، وذلك رغم تعبه، وما بين منتقد لقيامه بالنوم في الشارع، لا سيما قيامه بالنوم تحت سيارة تبدو أنها مملوكة له.



أما عن آراء رواد مواقع التواصل فقد انقسم بين مابين من يثني على موقف الأب وحبه وخوفه على ابنته ومن بين من رأه أنه بالغ بهذا التصرف