هل تستدعي القلق... أسباب أصوات الأمعاء

أصوات الأمعاء الطبيعية، المعروفة أيضًا بـ "المعويات" أو "المعوية"، هي أصوات تنتج عند حركة الطعام والغازات في الجهاز الهضمي. يمكن أن تكون هذه الأصوات صوتًا منخفضًا ومستمرًا أو صوتًا عاليًا وقويًا.

هناك عدة أسباب لحدوث أصوات الأمعاء الطبيعية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. حركة الأمعاء: عندما يحدث انقباض في الأمعاء لدفع الطعام والسوائل عبر الجهاز الهضمي، قد ينتج عنها أصوات.

2. تحرك الغازات: الغازات التي تتكون في الأمعاء وتتحرك قد تسبب أصواتًا خفيفة أو صوتًا متواصلًا.

3. تناول الطعام: بعض الأطعمة، خاصة تلك التي تحتوي على الألياف العالية، قد تزيد من حجم الغازات في الأمعاء وتسبب أصواتٍ أكثر وضوحًا.

في معظم الحالات، أصوات الأمعاء طبيعية ولا تستدعي القلق. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات استثنائية تتطلب التحقق منها مع الطبيب إذا كانت تصاحبها أعراض مزعجة أخرى مثل الألم المستمر، والانتفاخ الشديد، وتغيرات في نمط البراز، وفقدان الوزن غير المقصود. قد تشير هذه الأعراض إلى وجود مشاكل صحية مثل التهاب الأمعاء أو انسداد معوي أو أمراض أخرى، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج اللازم.