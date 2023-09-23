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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار رسميا في البنوك غدا الأحد بعد قرارات تثبيت أسعار الفائدة

صدى البلد

يترقب المهتمون بمتابعة سعر الدولار في البنوك رسميا غدا الأحد وسط توقعات بتحريك طفيف في أسعار الدولار في البنوك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

ويقدم صدى البلد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 22-9-2023 وفي بداية تعاملات غدا الأحد بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، يعرضها صدى البلد في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري

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سعر الدولار اليوم  في البنك المركزى المصرى

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى المصرى 30.829 جنيه للشراء 30.959 جنيه للبيع  

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري 30.750  30.850 جنيه للبيع، 

سجل سعر الدولار اليوم  في مصرف أبوظبى الإسلامى  30.900 جنيه للشراء و30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)   30.880 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في كريدى أجريكول 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.850 جنيه للشراء  30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة  30.850 جنيه للشراء  30.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في QNB الأهلي 

سعر الدولار اليوم في QNB الأهلي  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في البنك العقاري المصري

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي   30.850  جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني   30.850 جنيه للشراء  30.950  جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربى الدولى 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع، فيما سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان  30.850 جنيه للشراء و  30.950 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع فيما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في المصرف المتحد  30.850  30.950  وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 30.850  جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

سعر الدولار اليوم  في بنك الإسكندرية  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 

سعر الدولار اليوم  في البنك التجاري الدولي (CIB)   30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في اتش اس بى سى

سعر الدولار اليوم في اتش اس بى سى HSBC  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع فيما سجل سعر الدولار اليوم  في ميد بنك ميد بنك  30.850 جنيه للشراء  30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم  في بنك التنمية الصناعية  30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع، كما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى اليونانى  30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم السبت التعويم اسعار الدولار اليوم السبت

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