عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظواهر فلكية مميزة بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي

سماء
سماء

يشهد اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، عددا من الظواهر الفلكية بعضها بدء منذ الفجر وسوف يستمر باقي الظواهر على مدار اليوم.

رصد بسماء السعودية صبيحة اليوم الوطني، وقبل شروق الشمس كوكب الزهرة يزين الأفق الشرقي،  إضافة إلى ظهور وكوكب المشتري عملاقة نظامنا الشمسي إضافة لنجوم كوكبة الجوزاء ونجم الشعرى اليمانية المع نجم في السماء والعديد من النجوم البراقة وجميعها مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، إضافة لذلك يعتبر هذا الوقت من السنة بالتزامن الاعتدال الخريفي أفضل وقت لتصوير الضوء البروجي وهو مخروط من الضوء الأبيض الخافت الذي يُرى في هذا الوقت من العام في الأفق الشرقي قبل الفجر مباشرة وهو ضوء ينعكس عن الغبار على طول مستوى النظام الشمسي ولكنه لا يشاهد من داخل المدن.

txt

فتاوى وأحكام..كيف تعوض ما فاتك من الحسنات؟.. هل يس وطه من أسماء النبي.. حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا.. هل يجوز سجود السهو لمن يتعرض للوسواس في الصلاة

txt

عبر مركبة فضاء.. أحمد المسلماني: الهند أصبحت أكثر قربا من الشمس

ويرجع ذلك لأنه يرصد من موقع مظلم تماماً ويجب أن تكون السماء صافية وخالية من أي نوع من التلوث الضوئي عندها سيكون المنظر رائعاً.

قبل فترة وجيزة من شروق الشمس تم رصد كوكب عطارد والذي سيصل في هذا اليوم إلى اقرب مسافة من الشمس ( الحضيض) على مسافة 46,375,340 مليون كيلومتر من الشمس. 

وأشرقت الشمس اليوم من نقطة الشرق الأصلية، وبعد ذلك بساعات عند الساعة 09:59 صباحاً بتوقيت المملكة سيحدث الاعتدال الخريفي وهو الوقت الذي تعبر فيه شمس منتصف النهار ظاهرياً خط الاستواء مما يشير إلى نهاية الصيف وبداية الخريف فلكياً.

ظواهر فلكية في اليوم الوطني السعودي

ةعند رصد الشمس من خلال تلسكوب مزود بفلتر شمسي سيلاحظ وجود الكثير من البقع مختلفة الأحجام على سطح الشمس (الفوتوسفير) أو كرة الضوء بعضها يمتلك مجالات مغناطيسية تحوي طاقة لإنتاج توهجات ضمن نشاط الدورة الشمسية 25. 

وخلال هذا اليوم من المتوقع حدوث نشاط جيومغناطيسي حول الدائرة القطبية الشمالية مع وصول اثنين من الانبعاثات الإكليلية من نشاط إحدى البقع الشمسية إلى المجال المغناطيسي مما يؤدي إلى حدوث عواصف جيومغناطيسية من الفئة G1 وظهور أضواء الشفق القطبي الزاهية بالألوان حول الدائرة القطبية.

كذلك ستغرب الشمس في نقطة الغرب الأصلية وبالقرب من موقع غروب الشمس يوجد المذنب C/2023 P1 (نيشيمورا) والذي يبلغ لمعانه في الوقت الحالي من القدر الرابع وغير مشاهد بالعين المجردة بسبب وجوده في وهج شمس الغروب. 

ويرصد القمر في طور الأحدب المتزايد بالأفق الجنوبي بعد يوم واحد من وصوله طور التربيع الاول لذلك فهو وقت مناسب لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال. 

اضافة لذلك يرصد كوكب زحل في الأفق الجنوبي الشرقي حيث سيظهر كنقطة ذهبية للعين المجردة ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية قرص الكوكب وحلقاته إضافة الى العديد من النجوم اللامعة.

الاعتدال الخريفي أقرب مسافة من الشمس الدورة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

65 للأمهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

ترشيحاتنا

قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

نسبة بقاء على قيد الحياة من 30% لـ70%| إنجازات الدولة لعلاج سرطان الأطفال

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ