عبر مركبة فضاء.. أحمد المسلماني: الهند أصبحت أكثر قربا من الشمس

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الهند أصبحت تقترب من الشمس، حيث حققت إنجازا أسطوريا، بوصولها إلى جنوب القمر.

وأضاف "أحمد المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، أن الهند وروسيا كانوا يسعيان إلى الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر، لاستكشافه، والتأكد من حجم المياه والجليد المتواجد.

واسترسل: الهند أرسلت مركبة فضائية للدوران حول الأرض وبالقرب من الشمس إلى حد ما، وذلك لدراسة الشمس، والعواصف الشمسية، وخطورتها.

ولفت إلى أن الهند تمتلك 50 قمرا صناعيا، ولذلك دراسة الشمس والعواصف الشمسية، سيساهم في حماية الأقمار.



