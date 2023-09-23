عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك لسرقته بالإكراه في القليوبية

متهمين
متهمين

نجحت مباحث القليوبية فى القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان قام بإنهاء حياة المجنى عليه بقصد السرقة بالإكراه وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين مخدر بالقليوبية

وفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في القليوبية

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطار من المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى “مصطفى ص م”، 29 سنة، به طلق ناري في الرأس وبجواره مركبة توك توك.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وتم تحديدهما وهما كلا من ” ر ك ” و ” و م ” والقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مباحث القليوبية مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية مدير أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين مخدر بالقليوبية

وفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في القليوبية

حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالقليوبية

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

الرئيس الإيراني يهنئ قيادات المملكة في اليوم الوطني السعودي

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

مدحت شلبي يؤلف أغنية لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد

دعاء النبي في الركوع والسجود.. 7 كلمات تغفر لك ذنوبك

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقائق.. طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف

نجمة شهيرة تحلق شعرها بالكامل أمام الجميع| شاهد

بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تتحرك وحدها.. أخيرًا السبب الخفي وراء "متلازمة اليد الغريبة"

فيديو

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ