ضبط المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك لسرقته بالإكراه في القليوبية

نجحت مباحث القليوبية فى القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان قام بإنهاء حياة المجنى عليه بقصد السرقة بالإكراه وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطار من المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى “مصطفى ص م”، 29 سنة، به طلق ناري في الرأس وبجواره مركبة توك توك.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وتم تحديدهما وهما كلا من ” ر ك ” و ” و م ” والقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.