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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين مخدر بالقليوبية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية دائرة مركز شرطة شبين القناطر تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بقيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) متخذا دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

 


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد مجدى النبراوي والنقيب عبدالرحمن بيومي والنقيب محمد مأمون والنقيب عبدالله الأسود والنقيب مصطفي الهادي معاونو رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,040 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات – سلاح أبيض).  وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

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