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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 مسئولون يكشفون عن هدية بايدن الجديدة لزيلينسكي

بايدن و زيلينسكي
بايدن و زيلينسكي

قال الرئيس  جو بايدن  لنظيره الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي ، أن الولايات المتحدة ستقدم عددًا من الصواريخ طويلة المدى للمساعدة في الحرب  مع روسيا حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول في الكونجرس مطلعون على المناقشات لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.

ولم يذكر المسؤولون، غير المخولين بالحديث علنا، متى سيتم تسليم الصواريخ أو متى سيتم الإعلان عنها علنا.
لعدة أشهر، طلبت أوكرانيا  نظام الصواريخ التكتيكي التابع للجيش  الأمريكي، والمعروف باسم ATACMS، والذي من شأنه أن يمنح كييف القدرة على ضرب أهداف من مسافة تصل إلى حوالي 180 ميلًا، وضرب خطوط الإمداد والسكك الحديدية ومواقع القيادة والسيطرة خلف الجبهة الروسية.

وقال مسؤولو الدفاع إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون كبير من ATACMS، والتي لديها حمولة أكبر من المدفعية التقليدية، لتقديمها إلى أوكرانيا. 
كما قاوم البعض في واشنطن توريد هذا السلاح، المعروف بالعامية باسم ”الهجمات”، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى توسيع الحرب مع روسيا.

وقال المسؤول في الكونجرس إنه لا يزال هناك جدل حول نوع الصواريخ التي سيتم إرسالها وعدد الصواريخ التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا. وأضاف أن دول أوروبا الشرقية أعطت أوكرانيا بالفعل أجزاء كبيرة من مخزوناتها من الأسلحة.

منذ حرب روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، غيرت إدارة بايدن موقفها بشأن الأسلحة التي هي على استعداد لتقديمها للجيش الأوكراني.

امتنع البيت الأبيض في البداية عن الموافقة على طلبات صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وقطع مدفعية هاوتزر والصواريخ المضادة للسفن وأنظمة HIMARS، لكنه أعطى الضوء الأخضر لاحقًا لشحنها.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين من توقيع بايدن على تنازل رئاسي بشأن نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، على الرغم من مخاوف جماعات حقوق الإنسان وبعض حلفاء الولايات المتحدة من أن استخدامها سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا بين  المدنيين .


وتعارض بعض جماعات حقوق الإنسان استخدامها بسبب المخاوف من احتمال انفجار القنابل الصغيرة غير المنفجرة بعد المعركة، مما قد يؤدي إلى إصابة أو قتل مدنيين أبرياء.

وقد ساهم هذا في إثارة المخاوف بشأن الدعم المستمر من الحلفاء، مع ظهور علامات الإحباط حتى بين أقوى الداعمين. قال رئيس الوزراء البولندي هذا الأسبوع إن بلاده لن ترسل أسلحة بعد الآن إلى جارتها، وسط نزاع تجاري متصاعد وقبل الانتخابات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، كثفت أوكرانيا حملة من الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار تستهدف مواقع عميقة خلف الخطوط الروسية. وتعرضت شبه جزيرة القرم لهجوم متكرر، حيث  تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي  لهجوم صاروخي ناري جديد يوم الجمعة.

 

 

 

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