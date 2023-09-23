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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتفوق على ترامب في استطلاع رأي

بايدن وترامب
بايدن وترامب

تمنح القراءة المبكرة  في الاستطلاعات السباق الانتخابي العودة في نيو هامبشاير بين جو بايدن ودونالد ترامب الرئيس الحالي الأفضلية، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية .

يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن الغضب تجاه ترامب قد يفوق الحماس الضعيف لولاية أخرى لبايدن، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة سي إن إن وجامعة نيو هامبشاير.

يقول حوالي 6 من كل 10 من سكان نيو هامبشاير، أي 62٪، إنهم سيكونون غير راضين أو أسوأ من ذلك إذا استعاد ترامب الرئاسة - حيث أعرب معظمهم، 56٪، عن غضبهم الصريح من هذا الاحتمال.
تقول أغلبية 56% إنهم سيكونون غير راضين أو أسوأ من ذلك إذا فاز بايدن بإعادة انتخابه، لكن أقل من 38% يقولون إنهم سيكونون غاضبين. 
بينما قال حوالي الخمس أنهم لن يكونوا راضين عن أي من السيناريوهين.

ولكن في المنافسة المباشرة بين بايدن وترامب، تقول أغلبية ضئيلة، 52%، من الناخبين المحتملين لعام 2024 في الولاية إنهم سيدعمون بايدن، مع 40% يفضلون ترامب و8% غير متأكدين أو يقولون إنهم سيدعمون شخصًا ما.

الانتخاب الرئيس الحالي السباق الإنتخابي أمريكي الناخبين دونالد ترامب عام 2024

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