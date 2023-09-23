عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الأمريكية على وشك الإغلاق بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

أمريكا
أمريكا

تتزايد احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية يوما بعد يوم في ظل عدم توصل المشرعين إلى اتفاق لتمديد التمويل مع قرب الموعد النهائي الحاسم في نهاية الشهر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويأمل قادة الكونجرس على  تمديد تمويل قصير الأجل  وتجنب الإغلاق.

لكن ليس من الواضح على الإطلاق أن الخطة ستنجح وسط الانقسامات العميقة حول الإنفاق بين الحزبين والخلافات السياسية حول بعض القضايا مثل المساعدات لأوكرانيا.

وفي حالة الإغلاق، ستتوقف العديد من العمليات الحكومية، لكن بعض الخدمات التي تعتبر "ضرورية" ستستمر.

وتمتلك الوكالات الفيدرالية خططا للطوارئ تكون بمثابة خارطة طريق لما سيستمر وما سيتوقف، وسيبدأ مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية رسميًا عملية التحضير للإغلاق يوم الجمعة المقبل، حيث يرسل رسالة إلى الوكالات لتذكيرها بمراجعة وتحديث خطط الإغلاق.

وتعد  العمليات والخدمات الحكومية التي تستمر أثناء فترة الإغلاق أنشطة تعتبر ضرورية لحماية السلامة العامة.

إغلاق الحكومة الحكومة الأمريكية الخدمات الحكومية السلامة العامة الخلافات السياسية الكونجرس المساعدات المساعدات لأوكرانيا الموعد النهائي الوكالات الفيدرالية كيرة كير كونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

موضوعات متعلقة

بايدن يتفوق على ترامب في استطلاع رأي

4 مسئولون يكشفون عن هدية بايدن الجديدة لزيلينسكي

الأمور قد تخرج عن السيطرة .. تحذير من وزير دفاع هذه الدولة للصين

سيناتور أمريكي بعد مطالبته بالاستقالة : لن أذهب إلى أي مكان

ماذا يحدث بين الهند وكندا؟ تفاصيل مثيرة لبداية الأزمة من تقرير مخابراتي

هل تهدف أوبك لرفع أسعار النفط عالميًا .. وزير الطاقة السعودي يجيب

وزير الدفاع الأمريكي يدعو 49 دولة لدعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

لماذا عبرت الشركات الأمريكية عن استيائها من العمل في الصين؟

ترشيحاتنا

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

مفتي روسيا الاتحادية يطلب من مصر تدريب وتأهيل أئمة بلاده

استقبال حار.. كواليس زيارة الملك تشارلز وكاميلا لبوردو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ