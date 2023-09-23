الحكومة الأمريكية على وشك الإغلاق بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

تتزايد احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية يوما بعد يوم في ظل عدم توصل المشرعين إلى اتفاق لتمديد التمويل مع قرب الموعد النهائي الحاسم في نهاية الشهر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويأمل قادة الكونجرس على تمديد تمويل قصير الأجل وتجنب الإغلاق.

لكن ليس من الواضح على الإطلاق أن الخطة ستنجح وسط الانقسامات العميقة حول الإنفاق بين الحزبين والخلافات السياسية حول بعض القضايا مثل المساعدات لأوكرانيا.

وفي حالة الإغلاق، ستتوقف العديد من العمليات الحكومية، لكن بعض الخدمات التي تعتبر "ضرورية" ستستمر.

وتمتلك الوكالات الفيدرالية خططا للطوارئ تكون بمثابة خارطة طريق لما سيستمر وما سيتوقف، وسيبدأ مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية رسميًا عملية التحضير للإغلاق يوم الجمعة المقبل، حيث يرسل رسالة إلى الوكالات لتذكيرها بمراجعة وتحديث خطط الإغلاق.

وتعد العمليات والخدمات الحكومية التي تستمر أثناء فترة الإغلاق أنشطة تعتبر ضرورية لحماية السلامة العامة.