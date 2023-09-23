أستاذ اقتصاد: مصر أثبتت للعالم عدم تعارض النمو مع التحول للطاقة المتجددة

قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة إن الدولة المصرية قدمت الى العالم ما يسمي بالنموذج التنموي الحضاري أو ما يسمي التيار التعميري الكفائي، الذي استطاعت من خلاله الربط بين مبادرة حياة كريمة وبين استراتيجيات الدولة في التغيرات المناخية وملف التحول الطاقي، مؤكدة أن الدولة المصرية نجحت في أن تثبت للعالم أنه ليس هناك تعارض بين النمو الإقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة المتجددة.

تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مصري

وأكدت الدكتورة وفاء على خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز أنه ينظر للمشروع الحضاري حياة كريمة باعتباره مشروع القرن الذي عمل على تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مصري وزيادة الوعي لاستراتيجيات التحول الطاقي.

وأشارت إلى أن هذا النموذج التنموي غير التقليدي استهدف الانتقال إلى الاقتصاد الاخضر لنشر ثقافة الاستدامة البيئية وايضا تأهيل القري الرئيسية في مبادرة حياة كريمة، للتوافق مع معايير البيئة العالمية طبقا لقواعد المجلس العالمي للابنية الخضراء.

وتابعت: قدمنا إلى العالم نموذج حضاري مستدام غير تقليدي يربط بين استراتيجيات الدولة والتمكين الاقتصادي للمواطن وأهمية ملف الطاقة بالنسبة لقري حياة كريمة.