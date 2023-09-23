صدمته سيارة مسرعة.. مصرع صبي على الطريق الدولي بالعريش

لقى صبي مصرعه في حادث سير على الطريق الدولي بالعريش أمام إحدى القرى السياحية بمحافظة شمال سيناء ،وتم ايداع الجثة بالمستشفى، وإخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.

محور الفاتح:

تلقت الأجهزة المعنية بلاغا بمصرع صبي دهسته سيارة مسرعة على طريق محور الفاتح الساحلي بمدينة العريش ، أدت إلى إصابته بإصابات خطيرة وتم نقله لمستشفى العريش العام.

واستقبل مستشفى العريش العام إسلام. أ 11 سنة أصيب بنزيف في المخ والبطن وتوقف في عضلة القلب نتيجة تعرضه لدهس سيارة مسرعة أمام احدى القرى السياحية على طريق البحر بالعريش.