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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فريدة الشوباشي : مصر تستطيع تزويد العالم بالطاقة الشمسية

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن الحياة الكريمة تتجسد في أن المواطن يمتلك  اكتفاء ذاتي، وذلك توفر بفضل الدولة والمجتمع الدولي حتي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.


وأكدت “الشوباشي” خلال لقائها ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أن الشعب بالفعل يعيش حياة كريمة، مضيفة ان الإهتمام بالكهرباء والطاقة  أصبح  أكبر،  والتغير الذي شهده المصريين بعد ٢٠١١ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  فإنه قال" إن الإرادة المصرية لا تعلو عليها إرادة اخري".


وتابعت:  هناك وفد تناوي على العاصمة الإدارية ولم يلاقوا مثل هذا الجمال والروعة من قبل، فلا تضاهيها أي مدينة أخري.


وأوضحت الشوباشي أن مصر تستطيع ان تزود دول العالم أجمع بالطاقة الشمسية ، مؤكدة ان مصر لديها إيجابيات كبيرة.


وتابعت، أن فكرة عدم وجود تلوث او الإعتداء على المناخ، من الاساسيات التي تسعي الدولة لتحسنها.

الكهرباء الطاقة المشروعات الصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإرادة المصرية المناخ لطاقة الشمسية العاصمة الادارية

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