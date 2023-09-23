مبادرة "التضامن وأهلاً بالمدارس" تدعم 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بدمياط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة " التضامن وأهلاً بالمدارس " لتقديم الدعم للأرامل من الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد ادنى ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظه، وذلك بعدد ٣٠٠ أسرة.

ويشمل الدعم المقدم مبلغ نقدى و كوبون استلام الزى المدرسى وشنطة وادوات مدرسية ،وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى عدد من الجمعيات الأهلية.

كما سيتم التوزيع من خلال عدد ١١ إدارة اجتماعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الأسبوع القادم.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكاتف جميع الجهات لتقديم سُبل الدعم اللازمة للأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور تزامنًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ،