مزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد يفتح أبوابه في 3 أكتوبر .. تفاصيل

كشفت وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن مزاد جديد يضم عدد من الطرازات سيقام يوم الثالث من اكتوبر القادم من العام 2023، حيث يتضمن المزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد وبضائع وجمارك دمياط وبورسعيد.

مزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد يفتح أبوابه في 3 أكتوبر

يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة، بينما تبدأ جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 3 اكتوبر 2023، داخل نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في الجيزة.

ويضم مزاد سيارات جمرك بورسعيد المستودع العام ساحة 1 وسيارات 4، كلا من سيارة سكانيا قلاب 2005، وسكودا اوكتافيا موديل 2000 واخرى موديل 1998، بينما يحتوي مزاد جمرك بورسعيد سيارات المؤسسة الثلاثية بجمرك الاستثمار على 5 سيارات هيونداي النترا، ونسختين بيجو 405، وسيارة اوبل فيكترا، ودراجة نارية طراز كاوازاكي موديل 1994.

ويشمل مزاد جمرك دمياط الأهلية للسيارات عدد من الطرازات الاخرى منها، 5 دايو صالون، واوبل صالون، وتروسيكل سوزوكي 3 عجلات، وسيارة سيتروين 4 سلندر، وسيارة فيات 4 سلندر، واخرى ميتسوبيشي لانسر.

ويذكر أن تأمين المزاد يبلغ نحو 10000 جنيه، ويلتزم العميل بسداد 30% من ثمن الصفقة المباعة بمجرد رسو المزاد عليه.