عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد يفتح أبوابه في 3 أكتوبر .. تفاصيل

مزادات السيارات
مزادات السيارات

كشفت وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن مزاد جديد يضم عدد من الطرازات سيقام يوم الثالث من اكتوبر القادم من العام 2023، حيث يتضمن المزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد وبضائع وجمارك دمياط وبورسعيد.

مرسيدس وBMW.. مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 19 سبتمبر القادم

مزاد جديد لسيارات وجه بحرى.. تفاصيل

مزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد يفتح أبوابه في 3 أكتوبر

 

يبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة، بينما تبدأ جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهراً يوم 3 اكتوبر 2023، داخل نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في الجيزة.

 

ويضم مزاد سيارات جمرك بورسعيد المستودع العام ساحة 1 وسيارات 4، كلا من سيارة سكانيا قلاب 2005، وسكودا اوكتافيا موديل 2000 واخرى موديل 1998، بينما يحتوي مزاد جمرك بورسعيد سيارات المؤسسة الثلاثية بجمرك الاستثمار على 5 سيارات هيونداي النترا، ونسختين بيجو 405، وسيارة اوبل فيكترا، ودراجة نارية طراز كاوازاكي موديل 1994.

 

ويشمل مزاد جمرك دمياط الأهلية للسيارات عدد من الطرازات الاخرى منها، 5 دايو صالون، واوبل صالون، وتروسيكل سوزوكي 3 عجلات، وسيارة سيتروين 4 سلندر، وسيارة فيات 4 سلندر، واخرى ميتسوبيشي لانسر.

 

ويذكر أن تأمين المزاد يبلغ نحو 10000 جنيه، ويلتزم العميل بسداد 30% من ثمن الصفقة المباعة بمجرد رسو المزاد عليه.

مزاد سيارات مزاد سيارات مزاد سيارات جمارك دمياط مزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد 3 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

5 سيارات SUV صينية "جديدة" تبدأ من 600 ألف جنيه

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

سعر جيتور DASHING موديل 2024 في مصر

بقوة 487 حصانا.. فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة |صور

قريباً في مصر .. مواصفات GAC إمباو الجديدة |صور

ترشيحاتنا

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رئيس مجلس السيادة بالسودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية

انخفاض هائل في سعر النفط عالميًا .. تفاصيل

شاهد.. نجم دفاع الأهلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لفريق الوداد المغربي|ماذا قال؟

دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان من المنزل .. احرص عليه طوال اليوم

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

بعد الطيور والخنازير.. ما لا تعرفه عن «أنفلونزا الرجال»| مرض أم تمارض؟

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ