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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية بدمياط تجري الكشف على 1347 مريض

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

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أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية حجازى حسنين بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تردد عليها ١٣٤٧مواطن ، وذلك 
تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

حيث أشار البيان الصادر عن المديرية، إلى أن القوافل التى يتم اطلاقها أسبوعيًا والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى اهالى قرى بمراكز المحافظة ،وفقًا للخطة المعدة مسبقاً ، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٣٤٧ مواطن،  تم تحويل ٢٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، كما تم إجراء ٣٩٤تحليل معملى و فحص ٢٩حالة بالأشعة و ٣٤ حالة أخرى بالسونار.

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