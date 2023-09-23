مراقبة الأغذية بالدقهلية تشن حملات مكثفة استعدادا للمولد النبوي

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات موسعة هذا الأسبوع ، للرقابة على الأسواق وضبط الخارجين عن القانون تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارةالصحة أن الحملة أسفرت عن المرور على 403 منشأت غذائية تم التوصية بغلق 75 منها و إعدام 1725 كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، فضلاً عن 299 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم سحب نحو 82 عينة و تحرير 208محاضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

ولفت مكين إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، مع قرب حلول المولد النبوى الشريف وتزامنا مع بدء عرض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ولضمان عدم وجود أصناف تحتوى على ألوان أو مكونات ضارة بالصحة العامة.







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