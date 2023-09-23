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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصرأثبتت للعالم عدم تعارض النمو الاقتصادي مع التحول للطاقة المتجددة

الطاقة الخضراء
الطاقة الخضراء

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة قدمت إلى العالم ما يسمى بالنموذج التنموي الحضاري أو ما يسمي التيار التعميري الكفائي، الذي استطاعت من خلاله الربط بين مبادرة حياة كريمة وبين استراتيجيات الدولة في التغيرات المناخية وملف التحول الطاقي.

وأضافت الدكتورة وفاء خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أننا أمام نموذج مهم جداً غير قواعد العبة أمام العالم أجمع بمعني أن مصر أثبتت للعالم أنه ليس هناك تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أنه ينظر للمشروع الحضاري حياة كريمة باعتباره مشروع القرن الذي عمل على تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مصري وزيادة الوعي لاستراتيجيات التحول الطاقي.

تأهيل القري الرئيسية في مبادرة حياة كريمة

وأشارت إلى أن هذا النموذج التنموي غير التقليدي استهدف الانتقال إلى الاقتصاد الاخضر لنشر ثقافة الاستدامة البيئية وأيضا تأهيل القري الرئيسية في مبادرة حياة كريمة، للتوافق مع معايير البيئة العالمية طبقا لقواعد المجلس العالمي للأبنية الخضراء.

أستاذ الاقتصاد مبادرة حياة كريمة التغيرات المناخية لنمو الاقتصادي المستدام الطاقة المتجددة النموذج التنموي غير التقليدي

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