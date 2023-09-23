استشارى: "100 يوم صحة" قدمت 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين

كشف الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، عن جهود مبادرة 100 يوم صحة في أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مبادرة 100 يوم صحة تأتي ضمن جهود كبيرة للدولة في مجال الصحة والموجهة للقضاء على المشاكل الصحية في مصر، موضحا أن المبادرة قدمت أكثر من 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 89 يوما.

وأشار إلى أن هذه الحملات بدأت بالقضاء على فيروس سي وأخذت مصر إشادة عالمية أنها خالية تماما من الفيروس بتقرير منظمة الصحة العالمية، والأجدر من ذلك أن العالم صرح بأنه تجب الاستفادة من الخبرة المصرية في التعامل مع فيروس سي.