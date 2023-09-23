علاقة عاطفية بين عامل وطالبة تنتهي بمولودة و6 سنوات سجنا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملا بالسجن 6 سنوات لهتك عرض طفلة برضاها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6355 لسنة 2023 جنايات قسم المعصرة المقيدة برقم 1214 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم محمود جابر، 20 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض المجني عليها الطفلة «منة» والتي لم تبلغ السابعة عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن لامس مناطق عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج برضا منها.



وأضافت شهادة المجني عليها منة، 17 سنة، طالبة بأنه على أثر نشوب علاقة عاطفية مع المتهم لامس المتهم مواطن عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج مما نتج عنه حملها سفاحًا ووضعت مولودة نتاج تلك العلاقة.



وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الطفلة مجهولة الهوية ابنة كلا من المجني عليها والمتهم لكونها ورثت البصمة الوراثية لكل منهما.