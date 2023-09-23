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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: نقل تبعية معاهد التمريض لـ الفني الصحي

صدى البلد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موافقة الإدراة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان على ضم فروع المعاهد الفنية للتمريض بالخارجة والداخلة والفرافرة، إداريًا للمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد بدلاً من تبعيتها لأسيوط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024.

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسي

وأكد الزملوط حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات لأبنائها والحد من الانتقال خارجها للحصول على هذه الخدمات، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا للوقت والجهد، موجهًا الشكر للوزارة للدعم الدائم والتعاون المثمر في توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

 

التعاون استعد ابنائها الخدمات الجديد الآن الادراة المعاهد الفنية للتمريض اللواء دكتور محمد الزملوط حافظ الوادي الجديد لمواطنين لمحافظة وزارة الصحة والسكا وفي

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