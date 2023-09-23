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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسي

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، جولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بالخارجة.

وتابع وكيل الوزارة آخر المستجدات والتجهيزات النهائية في إطار الاستعداد لافتتاح المدرسة مطلع العام الدراسى الجديد كأول مدرسة دولية على مستوى الصعيد تقدم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات اقتصادية.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وتفقد وكيل التعليم تجهيزات قاعات رياض الأطفال، والحجرات الدراسية وأعمال رصف الفناء وأعمال الزراعات وتنجيل الملعب باللون الأخضر المبهج  لإضفاء مظهر جمالي وحضاري مشرف يليق بهذا الصرح التعليمي العملاق.

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الجدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد أعلنت بالتنسيق مع قطاع المدارس الرسمية الدولية Ips الاستثناء من بعض شروط التقديم بالمدرسة استجابة لمطالب أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، حيث تم الموافقة على النزول بسن القبول بالمستوى الأول من رياض الأطفال لمواليد الفترة من 2 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، والصف الأول الابتدائي حتى مواليد 1 ديسمبر 2019، بجانب قبول التحويل من المدارس الحكومية لتلاميذ المستوى الثاني لرياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول.

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