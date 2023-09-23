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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقوق الطفل والأمومة.. ندوة لمحافظة الشرقية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل، في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم، من خلال استراتيجية عمل محددة، لحماية الأطفال المعرضة للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، في الانضمام للندوات وورش العمل؛ للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية؛ لتوفير مأوى آمن، وتنمية وجدانية ومعرفية، ومشاركة إيجابية؛ بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية، وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

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فيما أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أن الوحدة، نفذت- بالتعاون مع مكتبة مصر العامة- ندوة توعوية بعنوان "حقوق الطفل وحق الأمومة من أجل الطفولة" والتي تناولت الحديث عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل في رسم السياسة الخاصة بالطفل والتنسيق لصالحه على المستويات المحلية والوطنية وكذلك الآليات القانونية (الوطنية والدولية والإقليمية) التي تدعم حقوق الطفل بالإضافة إلى استعراض حقوق الأطفال الفقراء وحقوق الطفل المختلفة في ( رعاية الأمومة وحماية الطفولة - المشاركة في صنع القرار من خلال ممارسة العمل الاجتماعي - التعليم والثقافة والترفيه - الحماية من العنف والاستغلال والايذاء).

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه عقب الانتهاء من الندوة قامت الوحدة بالتنسيق مع الوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، بعقد اجتماع؛ لمناقشة آخر المستجدات في استقبال البلاغات وكيفية تقديم أوجه الدعم لحالات الأطفال ومراجعة كيفية إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر مع التعريف بطرق وضع خطة للرعاية الكاملة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ومراجعة تقارير النيابة وكيفية التعامل مع حالات الخطر المحدق ومناقشة المادة 96و97 من قانون الطفل المصري والكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 الصادر من مكتب النائب العام بشأن تفعيل لجان حماية الطفل وكل ما يستجد من أمور خاصة بوحدات حماية الطفل.

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