حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالزور بإزالة تعدي على أملاك الآثار بعزبة ابوياسين التابعة لقرية راغب بمساحة 150 متر حيث قام المواطنون بالبناء المخالف في أملاك الآثار وتمت الإزالة في المهد باستخدام معدات مجلس المدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحليه بسنهوت لإيقاف أعمال مخالفه غبارة عن حفرة على مساحه ١٣٠متر داخل الحيز العمرانى لإقامة مغسله داخل سور بقريه سنهوت باسم المواطن ع. ط. ط وتم رد الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.