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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أغسطس.. بيطري الشرقية: المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف رأس ماشية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية و أقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ٤ آلاف و ١٢٥ رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ١٥٤١ رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

بيطري الشرقية.تحصين 544 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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