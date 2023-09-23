الهلال الأحمر: انتشال أكثر من 3500 جثة والبحث جار عن 11 ألفا آخرين في ليبيا

أكد لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بشأن المساعدات الإنسانية، وهناك تنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المصرية المعنية؛ في سبيل توفير المواد الغذائية والمخيمات أدوات النظافة الشخصية.

وقال غيث، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج، من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "وفرنا كل الأدوات والمتطلبات الأساسية، وهناك اتصالات دائمة؛ لمتابعة آخر المستجدات".

وشدد على أنه تم انتشال أكثر من 3500 جثة، والبحث جار عن 11 ألفا آخرين، وهناك تقييم للمعطيات، مضيفًا: "مستعدون لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم للأشقاء في ليبيا، فالأوضاع فيها كارثية".