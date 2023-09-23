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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلن خالد رفعت، مدير التسويق والتعاقدات السابق في نادي الزمالك، انتهاء أزمة قيد اللاعبين الناشئين، كما وجه الشكر إلى إدارة اتحاد الكرة.

وقال خالد رفعت، عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: الحمد لله وفقنا بالمساهمة في فتح قيد لاعبي الناشئين المتبقين بنادينا ‎الزمالك".

وأضاف: “من خلال التواصل مع إدارة شئون اللاعبين والإدارة القانونية بالفيفا، لتوضيح موقف النادي، بعد مخاطبة الاتحاد المصري للفيفا للاستفسار؛ تفهم كامل من اللواء مشهور، ووليد العطار وكابتن حازم إمام في اتحاد الكرة”.

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عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

عقوبات رابطة الأندية المحترفة 

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عقوبات الجولة الأولى من دوري nile، اليوم السبت، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 

مباراة بيراميدز والزمالك

عقوبات بيراميدز

إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه؛ وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

 

عقوبات الزمالك

إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 ؛  لطرده بسبب سب المنافس .

إيقاف مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه؛ وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير .

إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة؛ بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.

الزمالك خالد رفعت اتحاد الكرة الاتحاد المصري حازم امام رابطة الأندية المحترفة بيراميدز

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