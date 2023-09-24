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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. المالية تستأنف صرف مرتبات الموظفين بالدولة

مرتبات
مرتبات

تستأنف وزارة المالية اليوم الأحد 24-9-2023، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري، بإجمالي 58 جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
ويستمر  صرف مرتبات الموظفين بالدولة بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، لمدة 3 أيام أخرى، تنتهي الأربعاء القادم.

على 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الحكومة

بعد تبكير صرفها.. مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة

وقالت وزارة المالية إن عمليات صرف المرتبات، بدأت يوم الخميس الماضي، ولمدة 5 أيام مخططة خلال الشهر الجاري، حيث تصرف يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة رواتب موظفيها من العاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة.

وكشفت وزارة المالية عن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.

تأتي عمليات تبكير صرف المرتبات، بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية وتقليل الأعباء عنهم.

وتجري عمليات صرف المرتبات، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.

كما تأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.

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