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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هدية تنتظر المصريين نهاية الأسبوع بمناسبة المولد النبوي الشريف.. إيه هيحصل؟

حلاوة المولد - صورة
حلاوة المولد - صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن حلول المولد النبوي الشريف 2023 والذي يعد إحدى أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون بمختلف أنحاء العالم، وفي إطار تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية‏، وتزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، تم  طرح حلاوة المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة.

حلاوة المولد

أسعار مخفضة للمواطنين

أعلن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح حلاوة المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة عبر منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة، موضحًا أن سعر العلبة للكيلو الواحد بـ 95 جنيها للكيلو والـ 2 كيلو 180 جنيها، موضحاً أن العلبة تضم أجود أنواع الحلوى من خلال الاعتماد على مستوردين تخضع منتجاتها للرقابة الشديدة، وأن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" من أقوى المبادرات التي تدعم بها وزارة الزراعة المواطنين للحد من الغلاء.

وقال إن الوزارة توفر جميع السلع التي يحتاجها المواطن على مدار العام بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة صرف حلاوة المولد النبوي، من فروع المجمعات الاستهلاكية المتوافر فيها معلبات حلاوة المولد، والتي تم ضخها بدءا من 12 سبتمبر، لأصحاب بطاقات التموين المتوافر لديهم فارق نقاط خبز من شهر أغسطس الماضي.

وأكّدت وزارة التموين، أنَّ أصحاب بطاقات التموين الذين يستكملون حاليا صرف السلع التموينية حاليًا عن شهر سبتمبر الجاري، ومستحق لهم سلع بقيمة فارق نقاط الخبز المتوافرة لديهم نتيجة ترشيد استهلاك الخبز لشهر أغسطس الماضي، يمكنهم صرف حلاوة المولد بقيمة الفارق المتبقي، واستكمال الدفع نقدا في حال تخطي قيمة علبة المولد لقيمة السلع المتوافرة.

وتضخ وزارة التموين، حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة للوزارة، ويبدأ سعر الكيلو 85 جنيهًا.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25%؛ لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد .

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد حسنين، أنه قد تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد 2023 في المجمعات الاستهلاكية.

حلاوة المولد

ماذا عن الإجازات الرسمية؟

وفيما يتعلق بـ إجازة المولد النبوي 2023 للبنوك، أعلن البنك المركزى المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر بداية من يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية.

وأوضح البنك المركزى، في بيانه، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل بعد إجازة المولد النبوي 2023 صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

كما أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 في مصر، والتي تم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، لتصبح يوم الخميس 28 سبتمبر، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.

وبعد تحديد موعد إجازة المولد النبوي 2023 في مصر يحصل بذلك الموظفون على إجازة 3 أيام بتلك المناسبة على النحو التالي:

  • يوم الخميس 28 سبتمبر 2023
  • يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023
  • يوم السبت 30 سبتمبر 2023

ويحل موعد المولد النبوي الشريف 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول 1445، وقد درج سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال بـ مولد الرسول صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد النبوي بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح.

أما عن أماكن منافذ الوزارة؛

  • منفذ الدقي - شارع 1 نادي الصيد.
  • منفذ شباب الخريجين بالدقي - شارع 1 نادي الصيد.
  • منفذ الهرم - شارع الهرم، محطة المطبعة.
  • وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.
  • ميدان لاظوغلي - مدينة القاهرة، منفذ وزارة العدل.
  • الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر ومنفذ سوق الجملة بأكتوبر.
  • كورنيش النيل - مستشفى السلام منطقة المعادي.
  • منفذ القاهرة - مدينة 15 مايو.

أسعار حلاوة المولد؛ 

  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 1 كيلو جرام.
  • سعر العلبة الكيلو 85 جنيها، وعلبة وزن كيلو جرام لوكس سعرها 100 جنيه.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام.
  • سعر علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس مبلغ 200 جنيه.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام سادة لوكس 350 جنيها.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام.
  • سعر علبة وزن 5 كيلو جرام سادة لوكس 600 جنيه.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام فاخرة.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام فاخرة.
  • سعر علبة وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات حاليًا 450 جنيهًا.
  • سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام فاخرة.
  • سعر علبة وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات 750 جنيهًا.
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