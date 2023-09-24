خبير علاقات دولية: مصر قدمت المساعدات لليبيا برا وبحرا وجوا.. فيديو

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية في ليبيا يأتي في إطار رؤية وفلسفة مصرية محددة من أجل نجدة الأشقاء الليبيين من نكبة الفيضانات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر لا تنتظر دعوات وتتحرك بسرعة في حال حدوث أزمة أو نكبة داخل الدول العربية، فهي لم تتأخر ولو للحظة في تقديم المساعدات إلي سوريا وتركيا بعد حدوث زلزال مدمر، وقدمت يد العون أيضا للمغرب.

وتابع أيمن سمير، أن مصر تحركت في الإتجاهات الثلاثة لإنقاذ الضحايا في ليبيا، فتحركت عن طريق البحر والبر والجو بعد حدوث الفيضانات المدمرة بساعات قليلة.