حكمدار المقاومة الشعبية: تربيتي وطنية من أيام الاحتلال وحضرت العديد من المعارك

كشف الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، كواليس انضمامه للمقاومة الشعبية، قائلا إنه انضم عن طريق استلام سلاح من الاتحاد الاشتراكي والمحافظة ومديرية الأمن للدفاع عن الوطن.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "ذهبنا لاستلام السلاح ووقتها الطيران الإسرائيلي ألقى قنابل في ميدان شامبليون، الحماس خدنا ووصلنا لأماكن الذخيرة".

وأكد أن يوم خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أغمى عليه، متابعًا: "سحبوا مننا السلاح وبدأ تنظيم الجيش والمقاومة الشعبية واستلمت سلاح وقضيت معهم هذه الفترة".

وتابع: "كانوا بيضربونا بالصواريخ وأنا تكويني متربي تربية وطنية من أيام الاحتلال الإنجليزي وحضرت العديد من المعارك".

وأشار إلى أنه كان دائمًا يريد الالتحاق بالجيش المصري ولكن لم أكن أكمل السن القانوني، متابعًا: "كنت عاوز أمسك حاجة أكبر من البندقية".