بطل بسلاح المهندسين في حرب أكتوبر: سقوط خط بارليف على أيدينا أعظم شرف|فيديو

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة في عام 1969 وكان موجودًا قبلها ضمن رجال المقاومة في مدينة الإسماعيلية، مؤكدًا أن مشاركته في حرب أكتوبر شرف حيث إن سلاح المهندسين أسقط خط بارليف.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بعد نكسة 1967 رأينا جزءًا كبيرًا من الجيش المصري ينسحب من سيناء، إسرائيل بالنسبة كانت 3 ملايين نسمة وإحنا كنا 40 وكنا نقول إزاي ننهزم، وانضممت للمقاومة الشعبية".