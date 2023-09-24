حكمدار الساتر الترابي: تدربت على سلاح حرب أكتوبر 4 سنوات

أكد الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه تم تجنيده في الجيش عام 1969 وذهب إلى سلاح المهندسين.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان دائمًا يريد الانضمام للجيش لكن السن كان عائقًا، متابعًا: "كنت عاوز أشتغل بحاجة أثقل من بندقية المقاومة الشعبية".

وتابع: "بعد التدريب الأولي في مركز التدريب بدأو يختارونا على الفرازة للناس اللي تستخدم مضخات المياه وتدربنا في منتصف 69 في حلوان، وكنت حزين جدًا إني تركت الجبهة وذهبت للمنطقة المركزية".

وأردف: "تدربنا على الماكينات الخفيفة المستوردة من ألمانيا لمدة 4 سنوات"، مضيفا:" تدربت على هذا السلاح لمدة 4 سنوات في جميع البحار التي تشبه قناة السويس".

واستكمل: "الرئيس السادات قال الألمان ضحكوا عليا وقال ده معندوش ناطحات سحاب وهيوقع المباني بالمكن المستورد ده".