القاهرة 34.. درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، 24 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :

العظمى الصغرى

القاهرة34 -25

الإسكندرية 34 -31

الإسماعيلية 32 - 25

الغردقة 37 -26

أسوان 42 - 27

سوهاج 38 - 23

المنيا 36 - 22