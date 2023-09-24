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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الهلال الأحمر الليبي يتابع عمله في درنة| كيف يبدو المشهد بالمدينة المنكوبة؟

أرشيفية
أرشيفية

يكثف الهلال الأحمر الليبي جهوده لجمع الإمدادات الطبية والغذائية، تزامنًا مع جهود الإنقاذ والبحث عن جثث الضحايا وسط خوف من انتشار الأوبئة في درنة الليبية.

 

ويواجه طاقم الهلال الأحمر صعوبات لسد احتياجات الناجين من الإعصار وعلاج الجرحى والمتضررين، وذلك لنقص حاد في المعدات والأدوية. وجاء ذلك وفق تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

ويقول علاء الفاخري، أحد متطوعي المنظمة إن "الوضع في المدينة مأساوي، هناك العديد من الجثث المتحللة تحت أنقاض المباني ولا توجد طريقة لانتشالها بسبب نقص المعدات المطلوبة".

 

انتشار الأوبئة بسبب تحلل الجثث

وتقول السلطات الليبية المحلية إنها عزلت الجزء الأكثر تضرراً في درنة وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، كما بدأت بحملة تطعيم.

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