المقارنة محسومة.. من الأفضل سامسونج Galaxy Z Fold 5 أم هواوي Mate X5؟

برزت الفئة القابلة للطي في سوق الهواتف الذكية كمنارة للابتكار، حيث دفعت حدود التصميم والوظائف وتجربة المستخدم إلى مستوى أفضل، ومع نضوج السوق، يبرز جهازان يعدان بإعادة تعريف فهمنا لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي وهما سامسونج Galaxy Z Fold 5 و هواوي Mate X5، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في الميزات ونقاط القوة ومجالات التحسين المحتملة لكلا الجهازين، مما يساعدك على اتخاذ قرار مستنير.



مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Fold 5 و هواوي Mate X5

التصميم

تعد سامسونج شركة رائدة في سوق الهواتف القابلة للطي بمثابة رحلة تطور متسقة، ويعد هاتف Z Fold 5، الذي تبلغ أبعاده 154.9 × 129.9 × 6.1 ملميتر ويزن 253 جراما، بمثابة شهادة على هذه الرحلة، فهو يأتي بتصميم عبارة عن مزيج متناغم من الأناقة والمتانة والابتكار، وتضمن المفصلة، ​​وهي نتاج هندسة دقيقة، انتقالا سلسا بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي، مما يجعلها جهازا متعدد الاستخدامات للعمل واللعب.

Galaxy Z Fold 5

وبينما تعد شركة هواوي، ليست وافدة جديدة على الابتكار، فهي تقدم جهاز Mate X5 بأبعاد 156.9 × 141.5 × 5.3 ملميتر ويزن 243 جراما، تتحدث لغة تصميم هاتف Mate X5 عن الحداثة، مع آلية مفصلية تعد بالمتانة وتجربة طي سلسة. توفر مساحتها الأكبر قليلا مساحة أكثر اتساعًا لاستهلاك الوسائط وإنتاجيتها.

Mate X5

الشاشة

تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة من نوع AMOLED بجودة عرض Full HD + بقياس 7.6 بوصة، وتعد هذه اللوحات بإنتاج ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة وتوفير الطاقة، وتضمن متعة بصرية، ويعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز بمثابة ميزة قوة للشاشة، مما يجعل كل تفاعل سلسا وسريع الاستجابة.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف هواوي Mate X5 بشاشة من نوع OLED قابلة للطي بقياس 7.85 بوصة، بجودة عرض Quad HD +. وبفضل الدقة الأعلى، تعد بمرئيات أكثر وضوحا وتفصيلا، وسواء كنت تقوم بتحرير الصور، أو مشاهدة الأفلام، أو ببساطة تصفح الويب، فإن شاشة هاتف Mate X5 مصممة لإثارة الإعجاب.

Mate X5

الأداء

بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، فأن هاتف Galaxy Z Fold 5 يعد بأداء عالي المستوى في جميع المهام، وسواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو تعدد المهام أو تشغيل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، فإن الجهاز أكثر من قادر على التعامل معها بسهولة.

ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 5، بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة One UI من سامسونج، ويقدم تجربة مستخدم مألوفة ومحسنة لعامل الشكل القابل للطي، وتعمل ميزات مثل استمرارية التطبيق والنوافذ المتعددة النشطة على تحسين الإنتاجية، مما يجعل الانتقال بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي سلسًا.

Mate X5

ويتم تشغيل جهاز Mate X5 بواسطة معالج هواوي Kirin 9000S، والذي يقدم أداءً قويا، مما يضمن قدرة الجهاز على الاحتفاظ بمكانته في هذه المعركة عالية المخاطر.

ويعمل جهاز Mate X5 على نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4 من هواوي، ويعد نظام التشغيل هذا بتجربة فريدة ومتكاملة عبر جميع أجهزة هواوي. مما يوفر أداء سلس وسريع الاستجابة ومصمم خصيصا لعامل الشكل القابل للطي.

Galaxy Z Fold 5

الكاميرا

يتميز Galaxy Z Fold 5 بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، فسواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورا شخصية أو لقطات مقربة، يضمن لك هذا الإعداد صورا مفصلة ونابضة بالحياة، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية، بدقة 4 ميجابكسل و10 ميجابكسل، بصور شخصية واضحة ومكالمات فيديو عالي الدقة.

ويقدم هاتف Mate X5 إعدادا مختلفا قليلا للكاميرا الثلاثية بدقة 50 + 12 + 13 ميجابكسل، مما يضمن المرونة في سيناريوهات التصوير المختلفة، ويوفر إعداد الكاميرا الأمامية المزدوجة، المزود بمستشعرين بدقة 8 ميجابكسل، مزيدا من الخيارات لالتقاط صور شخصية ومكالمات فيديو وحتى مدونات الفيديو.

Mate X5

البطارية

يضم هاتف Galaxy Z Fold 5 بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وتعد بالعمل طوال اليوم، وبفضل الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يضمن لك العودة إلى العمل سريعا حتى في حالة نفاد الطاقة.

ويتألق هاتف Mate X5 ببطارية تبلغ سعتها 5060 مللي أمبير في الساعة، تضمن هذه السعة الأكبر، جنبا إلى جنب مع الشحن السريع بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، بقاء الجهاز قيد التشغيل حتى في الأيام الأكثر تطلبا.

Galaxy Z Fold 5

السعر

يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، في الأسواق العالمية من 1500 دولار (أي ما يعادل 46300 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر هاتف هواوي Mate X5، حوالى 1800 دولار (أي ما يعادل 55600 جنيه مصري).