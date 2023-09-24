تصرف مثير من شيكابالا تجاه سيف جعفر بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

رفض محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصافحة سيف فاروق جعفر، عقب مواجهة بيراميدز بالدوري المصري.

ووفقا لبرنامج +90 عبر قناة النهار، فإن شيكابالا تجاهل مصافحة جعفر، بسبب غضبه من قرار الرحيل عن الزمالك في الصيف المنتهي، وأنه كان يعتبره من الأسماء التي ستقود النادي في المواسم المقبلة.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 2-2، مساء الخميس الماضي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الجولة الأولى للدوري.

وسجل عبد الله السعيد هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 24، وتعادل نبيل عماد "دونجا" للزمالك في الدقيقة 57.

وأحرز السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 62، بينما سجل رمضان صبحي هدف التعادل بالدقيقة 77.